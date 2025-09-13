Homem é morto a tiros na frente da família após ter casa invadida no Monte das Oliveiras

MANAUS | Um homem identificado como Domingos Gonçalves Júnior, de 28 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (12), após ter a casa invadida no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.





De acordo com testemunhas, o crime ocorreu por volta das 21h25, quando um carro prata parou ao lado do imóvel. Três homens desceram do veículo, pularam o muro da casa e atiraram várias vezes contra a vítima.

Segundo informações preliminares, Domingos não morava na residência e estava apenas visitando a irmã. Moradores relataram ter ouvido ao menos seis disparos. Ao saírem para verificar, encontraram o homem já sem vida dentro da casa.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e confirmaram a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, mas a vítima já estava sem sinais vitais. Após o crime, os suspeitos fugiram no mesmo veículo utilizado para chegar à cena.

A motivação do homicídio ainda é desconhecida. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca identificar os autores.

Moradores e familiares da vítima preferiram não comentar o ocorrido. A ação criminosa chocou a comunidade, considerada tranquila pelos vizinhos.

Por Correio da Amazônia