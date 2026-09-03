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Fogo destrói parte do antigo prédio do BASA na Avenida 7 de Setembro

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Redação 2
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Foto: Reprodução/Redes Sociais

MANAUS | Um incêndio atingiu, no início da tarde desta quinta-feira (3), o prédio do antigo Banco da Amazônia (BASA), localizado na Avenida 7 de Setembro, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. O fogo começou por volta do meio-dia e se espalhou rapidamente pela estrutura do imóvel.

Segundo informações preliminares, usuários de drogas que estavam dentro do prédio teriam provocado o incêndio enquanto consumiam entorpecentes no local. Durante o uso, um dos usuários teria acendido um jornal, que acabou entrando em contato com uma estrutura de madeira.


As chamas rapidamente atingiram outras partes do imóvel. A propagação foi favorecida pelo fato de o prédio ser antigo e possuir grande parte de sua estrutura construída em madeira.

O incêndio mobilizou equipes de emergência, que foram acionadas para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para imóveis próximos.

As circunstâncias do incêndio deverão ser investigadas pelas autoridades.

Por Correio da Amazônia

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