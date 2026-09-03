Manaus cria linha de ônibus e amplia atendimento à comunidade João Paulo na zona Leste

A Prefeitura de Manaus, vai implantar, a partir de terça-feira, 8/9, a nova linha de ônibus 061 – T4, ampliando a cobertura do transporte coletivo em uma área que ainda não contava com atendimento regular de ônibus.

A nova linha vai beneficiar, principalmente, os moradores da avenida Tambaqui, da região da Alfazema e da comunidade João Paulo 4ª etapa, zona Leste. Segundo o planejamento do IMMU, esses locais ainda não eram contemplados diretamente pelo sistema de transporte coletivo, e a criação do novo serviço busca aproximar os ônibus das áreas residenciais e facilitar o deslocamento diário da população.





O itinerário terá como ponto de integração o Terminal 4 (T4) e seguirá por vias como avenida Itaúba, avenida Pirarucu, avenida Tambaqui, Alfazema, avenida Taj Mahal, rua Aristóteles, rua René Descartes, rua Boécio e rua Nicolau Maquiavel, alcançando a região da comunidade João Paulo 4ª etapa.

Com a ligação ao T4, os passageiros poderão utilizar o terminal para realizar a integração com outras linhas e seguir para diferentes regiões da cidade, ampliando as possibilidades de deslocamento dos moradores que até então precisavam caminhar ou buscar transporte em pontos mais distantes.

O diretor de Operações de Transportes do IMMU, Antônio Costa Neto, destacou que a nova linha representa a ampliação da presença do transporte público em áreas ainda não atendidas. “Estamos levando o transporte coletivo para uma região que ainda não possuía atendimento regular. Com a criação da linha 061, os moradores da avenida Tambaqui, da Alfazema e da comunidade João Paulo 4ª etapa passam a ter uma ligação direta com o Terminal 4. É uma ampliação importante da rede, que aproxima o serviço da população, facilita os deslocamentos e garante mais acesso ao sistema de transporte coletivo”, afirmou Costa Neto.

A implantação da linha faz parte das ações da Prefeitura de Manaus para ampliar a cobertura do transporte coletivo e atender áreas em expansão da cidade, criando novas conexões e reduzindo a distância entre as comunidades e os principais corredores do sistema de ônibus.