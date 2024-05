Investigação revela ligação entre marcas de perfumes de luxo e trabalho infantil

A investigação da BBC revelou uma preocupante realidade nas cadeias de produção de perfumes de luxo, envolvendo marcas renomadas como Lancôme e Aerin Beauty. Descobriu-se que o jasmim, um ingrediente essencial nesses produtos, está sendo colhido por menores de idade no Egito, principal produtor mundial dessa flor.





Embora as marcas declarem uma política de tolerância zero ao trabalho infantil, a pressão econômica sobre os colhedores leva muitas famílias a envolver seus filhos nesse trabalho árduo. As auditorias realizadas para verificar as condições de trabalho mostraram falhas significativas, com visitas muitas vezes anunciadas previamente e pouca fiscalização efetiva.

A história de Heba, uma colhedora de jasmim e seus filhos em Gharbia, expõe a dura realidade enfrentada por essas comunidades. Vivendo abaixo da linha da pobreza, eles recebem uma compensação mínima pelo trabalho árduo, com consequências sérias para a saúde, como o caso da filha de Heba, que desenvolveu uma alergia ocular grave devido às condições de trabalho.

Empresas como Givaudan e Firmenich, que produzem os perfumes para essas marcas, afirmam estar tomando medidas para combater o trabalho infantil. No entanto, especialistas e advogados enfatizam que a responsabilidade primária recai sobre essas empresas, não sobre os consumidores. É urgente a necessidade de leis mais rigorosas e uma fiscalização eficiente para garantir condições de trabalho éticas em toda a cadeia de fornecimento.

