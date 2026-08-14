sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Lixão de Iranduba pega fogo pela terceira vez desde 2025 e moradores...

Lixão de Iranduba pega fogo pela terceira vez desde 2025 e moradores cobram providências

Por
Redação 2
-
Foto: Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu, desde a tarde de quinta-feira (13), o lixão a céu aberto localizado no Ramal do Janauari, no quilômetro 6 da AM-070, em Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus. Segundo moradores, ainda havia focos de fogo na manhã desta sexta-feira (14).

Este é o segundo incêndio registrado no local somente em 2026 e o terceiro desde 2025. As chamas atingiram toneladas de resíduos e geraram uma grande quantidade de fumaça, que, segundo relatos, alcançou comunidades próximas durante a noite.


Moradores também relatam preocupação com os impactos à saúde e o risco de o fogo avançar para áreas de mata e imóveis próximos. O local recebe grande parte dos resíduos do município e, de acordo com denúncias da população, não dispõe de estrutura adequada para armazenamento e tratamento do lixo.

Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a ocorrência. Segundo relatos divulgados por moradores, equipes estiveram no local, mas houve dificuldades para combater as chamas diante da ausência de equipamentos como caminhões-pipa e maquinário adequado.

A situação também já foi alvo de cobranças de órgãos públicos. Em fevereiro de 2026, a Defensoria Pública do Amazonas realizou uma vistoria no lixão após denúncias relacionadas à fumaça, mau cheiro e descarte irregular de resíduos.

Diante do novo incêndio, moradores e lideranças comunitárias afirmam que pretendem buscar o Ministério Público do Amazonas, a Defensoria Pública e órgãos ambientais para cobrar providências e uma solução definitiva para o problema.

Artigo anteriorInstituto Beto Farias inicia atividades em Parintins com ações de saúde mental
Próximo artigoTabatinga recebe ‘Raiz Empreendedora’ com formação gratuita para fortalecer negócios locais

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.