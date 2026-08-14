Lixão de Iranduba pega fogo pela terceira vez desde 2025 e moradores cobram providências

Um incêndio de grandes proporções atingiu, desde a tarde de quinta-feira (13), o lixão a céu aberto localizado no Ramal do Janauari, no quilômetro 6 da AM-070, em Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus. Segundo moradores, ainda havia focos de fogo na manhã desta sexta-feira (14).

Este é o segundo incêndio registrado no local somente em 2026 e o terceiro desde 2025. As chamas atingiram toneladas de resíduos e geraram uma grande quantidade de fumaça, que, segundo relatos, alcançou comunidades próximas durante a noite.





Moradores também relatam preocupação com os impactos à saúde e o risco de o fogo avançar para áreas de mata e imóveis próximos. O local recebe grande parte dos resíduos do município e, de acordo com denúncias da população, não dispõe de estrutura adequada para armazenamento e tratamento do lixo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a ocorrência. Segundo relatos divulgados por moradores, equipes estiveram no local, mas houve dificuldades para combater as chamas diante da ausência de equipamentos como caminhões-pipa e maquinário adequado.

A situação também já foi alvo de cobranças de órgãos públicos. Em fevereiro de 2026, a Defensoria Pública do Amazonas realizou uma vistoria no lixão após denúncias relacionadas à fumaça, mau cheiro e descarte irregular de resíduos.

Diante do novo incêndio, moradores e lideranças comunitárias afirmam que pretendem buscar o Ministério Público do Amazonas, a Defensoria Pública e órgãos ambientais para cobrar providências e uma solução definitiva para o problema.