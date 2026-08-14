Instituto Beto Farias inicia atividades em Parintins com ações de saúde mental

O Instituto Beto Farias (IBF) será apresentado oficialmente à comunidade de Parintins nesta sexta-feira (14), às 19h30, na Vila Bulcão. Com o lema “Cuidar para Transformar”, a iniciativa nasce com a proposta de desenvolver ações contínuas de acolhimento, assistência, saúde mental, desenvolvimento humano e fortalecimento de vínculos.

O projeto foi idealizado a partir da história e do legado do ex-vereador Beto Farias e, para a viúva dele, Keisiane Siderval Farias, representa a continuidade de um propósito construído a partir das experiências vividas pela família e de uma trajetória de preparação para transformar esse desejo em ações concretas.





“Para mim, para a minha família, o Instituto Beto Farias representa algo muito pessoal. Ele representa a continuidade de um propósito, de um legado”, afirma Keisiane.

Acadêmica do último ano do curso de Psicologia, ela conta que, durante o período de construção do projeto, buscou conhecimento e capacitação para estruturar a iniciativa e contribuir de maneira mais efetiva com as pessoas que serão alcançadas pelo instituto.

“Hoje, no meu último ano de faculdade de Psicologia, eu entendo que devolver todo o conhecimento que eu aprendi ao longo dessa caminhada é a melhor maneira de fazer isso acontecer”, destaca.

A proposta do IBF vai além da realização de ações sociais pontuais. De acordo com o projeto institucional, o instituto pretende atuar de forma contínua e responsável junto a pessoas, famílias e comunidades, considerando necessidades sociais, emocionais e humanas.

Entre os públicos que deverão ser contemplados estão mulheres, crianças, adolescentes, idosos e famílias, com ações voltadas ao acolhimento, desenvolvimento, saúde mental, capacitação, orientação, assistência e fortalecimento da rede de apoio.

Para Keisiane, um dos principais objetivos é fazer com que as pessoas atendidas não sejam apenas beneficiárias de uma ação, mas se sintam reconhecidas e pertencentes à comunidade.

“A gente vai acolher mulheres, a gente vai acolher crianças, idosos, família, para que eles não possam apenas ser assistidos, mas também ser vistos e também ser pertencentes à comunidade”, ressalta.

Essa perspectiva está diretamente relacionada ao conceito que orienta o instituto. O projeto destaca que o IBF não pretende ser apenas uma iniciativa de doações, mas uma instituição voltada ao cuidado integral e à transformação social.

Keisiane explica que a criação do instituto também representa uma maneira de manter vivo o legado de Beto Farias, transformando a memória e a experiência da família em um projeto com atuação social.

“Não é apenas um nome para ser lembrado, é um legado com a experiência de tudo aquilo que eu vivi”, afirma.

Segundo ela, a preparação acadêmica também teve papel importante para colocar o projeto em prática e ampliar sua perspectiva sobre o cuidado com as pessoas.

“Durante esse tempo, eu estudei, me capacitei para que eu possa levar da melhor maneira possível tudo aquilo que eu aprendi nesse tempo que eu estive ali na Faculdade de Psicologia”, explica.

A proposta do IBF está estruturada em quatro pilares: Saúde Mental; Assistência e Cuidado; Desenvolvimento Humano; e Fortalecimento de Vínculos. Entre as possibilidades de atuação estão rodas de conversa, palestras, campanhas educativas, ações comunitárias, oficinas, cursos e projetos destinados a mulheres, crianças, adolescentes, famílias e idosos.

O lançamento desta sexta-feira também representa o início das atividades do instituto. De acordo com o projeto apresentado, o encontro não terá caráter de arrecadação, mas será um momento de apresentação, conexão e realização. A primeira ação já está prevista com a distribuição de cestas básicas disponíveis.

A iniciativa ainda está em processo de formalização, etapa que faz parte do planejamento institucional do IBF.

Para Keisiane, o objetivo é que o instituto não se limite a ações isoladas, mas construa uma atuação permanente voltada ao desenvolvimento das pessoas.

“Eu quero devolver isso da melhor maneira, colocar esse projeto em prática, tirar do papel para que ele não possa ser apenas um instituto de ações, mas sim de acolhimento e de pertencimento. Para o desenvolvimento das pessoas”, enfatiza.