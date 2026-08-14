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Calor e tempo seco ganham força no Brasil nesta sexta-feira

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Redação 2
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Foto: Recorte

O calor e o tempo seco ganham força em diversas regiões do Brasil nesta sexta-feira (14), com temperaturas próximas dos 40°C e baixos índices de umidade em áreas do Norte, Centro-Oeste, interior do Sudeste e Nordeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) monitora a possibilidade de uma onda de calor atingir partes do centro-leste do Amazonas, oeste do Pará, Centro-Oeste, Sudeste e Paraná. O fenômeno, porém, ainda não está caracterizado. Para isso, é necessário que as temperaturas fiquem pelo menos 5°C acima da média por cinco dias consecutivos.


No Centro-Oeste, o tempo permanece quente e seco, com máximas entre 37°C e 38°C em cidades como Cuiabá (MT) e Goiânia (GO). A umidade pode ficar abaixo de 30% em várias áreas e chegar perto de 11% em pontos de Goiás.

No Norte, o calor também predomina em áreas do Tocantins, centro-sul do Pará e sudeste do Amazonas. Já Amazonas, Roraima, noroeste do Pará, Acre, Rondônia e Amapá podem registrar pancadas de chuva e trovoadas.

Enquanto isso, o Sul enfrenta cenário oposto, com chuva forte e possibilidade de temporais no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, os acumulados podem superar 80 milímetros até o início de domingo (16).

No Sudeste, o tempo seco predomina no interior, enquanto áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo podem registrar aumento de nebulosidade e chuva. No Nordeste, a chuva diminui, mas ainda pode ocorrer no litoral de alguns estados.

Fonte: g1

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