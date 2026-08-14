Gestão Municipal finaliza mais uma importante obra na zona rural de Parintins

Prefeitura de Parintins concluiu mais uma importante obra na zona rural do município. A Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria do Carmo, localizada na comunidade Bom Socorro do Zé Açu, está com 100% dos serviços executados e será entregue o nesta sexta-feira, 14 de agosto.
Nesta quinta-feira, o secretário de Infraestrutura, Albano Albuquerque, acompanhado da equipe técnica da Seminf, realizou uma visita de fiscalização para acompanhar a conclusão dos últimos detalhes da obra. Totalmente finalizada e equipada, a unidade está pronta para iniciar os atendimentos e fortalecer os serviços de saúde na comunidade.
De acordo com o engenheiro civil e fiscal da obra, Adson Belchior, a estrutura foi concluída conforme o planejamento e está preparada para ser entregue à população.
“Estamos na comunidade Bom Socorro do Zé Açu realizando a última vistoria da UBS Maria do Carmo. A obra está 100% concluída, totalmente equipada e pronta para ser entregue. Nesta sexta-feira o prefeito Mateus Assayag, a vice-prefeita Vanessa Gonçalves e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde estarão aqui para fazer a entrega oficial desse importante investimento para a comunidade”, destacou Adson.
A obra concluída é mais um investimento da Prefeitura Municipal de Parintins, na gestão do prefeito Mateus Assayag e vice Vanessa Gonçalves.