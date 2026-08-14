Homens também faturam alto com conteúdos 18+ no mercado praticamente dominado por mulheres

Durante anos, o mercado de conteúdo adulto por assinatura foi dominado quase exclusivamente às mulheres. Embora elas continuem sendo protagonistas do nicho, a presença masculina cresce de forma consistente nas plataformas brasileiras, impulsionada por um público interessado em conteúdos mais diversos e por criadores que apostam na autenticidade como principal diferencial.

No Hotvips, plataforma brasileira de monetização de conteúdo adulto, homens vêm conquistando espaço mostrando que o sucesso vai além da aparência física. Para eles, construir uma comunidade, manter uma produção constante e estabelecer uma relação próxima com os assinantes têm sido fatores mais importantes do que seguir padrões estéticos ou reproduzir tendências.





Mercado para mulheres

Foi essa percepção que levou o criador SR. BLACK a transformar um estilo de vida que já fazia parte de sua rotina em uma atividade profissional. “Não foi uma decisão apenas financeira. Foi uma forma de mostrar esse estilo de vida sem tabus, com autenticidade”, diz.

Frequentador da comunidade liberal há anos e apresentador do BLACKONFIRE Podcast, ele afirma que a maior surpresa foi descobrir que existia um público interessado justamente em conteúdos produzidos por homens. “Sempre existiu a ideia de que esse mercado era praticamente voltado para mulheres.

O que mais me surpreendeu foi perceber que existe um público interessado em homens, casais e produtores que entregam conteúdo de qualidade e têm personalidade”, afirma.

Segundo ele, o relacionamento com os assinantes acaba sendo tão importante quanto a própria produção. “Quem assina uma plataforma quer proximidade. Responder mensagens, ouvir sugestões e fazer o assinante se sentir valorizado faz toda a diferença.”

Creator economy mais madura

Para Maíra Fischer, Community Manager do Hotvips, o crescimento da presença masculina reflete uma mudança no próprio mercado de criação de conteúdo adulto. “Hoje existe espaço para diferentes perfis de criadores. O público busca autenticidade, identificação e experiências reais, o que abre oportunidades para pessoas que talvez, há alguns anos, não se imaginassem produzindo conteúdo adulto. O que vemos é um mercado cada vez mais diverso e receptivo a diferentes estilos e propostas”, explica.

Preconceito ainda existe

Apesar do crescimento do setor, ambos reconhecem que produzir conteúdo adulto ainda desperta julgamentos. Para SR. BLACK, porém, a atividade deve ser encarada como qualquer outro trabalho. “Existe planejamento, investimento, dedicação e responsabilidade. Quem conhece meu trabalho percebe o profissionalismo que existe por trás.”

Construção de comunidade e futuro

Na avaliação dos dois criadores, o mercado continuará crescendo à medida que mais pessoas enxergarem a produção de conteúdo adulto como uma atividade profissional. Para SR. BLACK, quem investir em marca pessoal e relacionamento com os assinantes terá vantagem. “O futuro não é apenas vender vídeos. É criar uma comunidade em torno do seu trabalho.”

Sobre o Hotvips

O Hotvips é uma plataforma brasileira de venda de conteúdo adulto voltada para criadores que desejam transformar conteúdo em renda com segurança, autonomia e suporte especializado. Em parceria estratégica com o Sexlog, maior rede de sexo e swing da América Latina, reúne creators de diferentes perfis que encontraram na produção de conteúdo uma forma de construir independência financeira.

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