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Aquário de Manaus avança com consultoria técnica para implantação do projeto da Prefeitura

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Redação 2
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Foto – Maxwell Oliveira / Implurb

A partir de projetos urbanos desenvolvidos com olhar para o ambiente, os moradores e o turismo, a Prefeitura de Manaus vai dotar a capital de um lugar único, onde será possível mergulhar na Amazônia sem sair do coração da cidade. O Aquário de Manaus, projeto desenvolvido pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), começa a ganhar forma com uma proposta que vai muito além da exposição de peixes: transformar a biodiversidade dos rios amazônicos em uma experiência de conhecimento, encantamento, educação e conservação.

Nesta quinta-feira (13/8), diretores do instituto e consultores nacionais estiveram reunidos na sede do órgão para tratar de especificações técnicas, equipamentos e processos relacionados ao projeto, desde a execução da obra e suas características singulares até sistemas de tratamento de água, recintos de exposição, bem-estar dos animais e demais serviços que envolvem o aquarismo.


Em Manaus, a proposta é fazer com que o visitante não apenas veja os animais, mas compreenda o ambiente em que eles vivem. É justamente aí que entra a expertise da equipe que participa da consultoria sobre o equipamento. Para o biólogo André Beto, da empresa Atol, que atua há 27 anos com aquarismo e consultoria, o projeto abre uma oportunidade rara de aproximar o público de um universo que normalmente é difícil de acessar.

“É poder explorar de maneira educativa e também com pesquisa e conservação um empreendimento como um aquário de visitação pública, onde as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer as espécies e o seu modo de vida subaquático, que é um ambiente às vezes bem difícil de se acessar”, explicou.

Tríade

Para ele, a força do equipamento está justamente na capacidade de transformar conhecimento em experiência. Um aquário, destaca o especialista, precisa cumprir uma função que vai além do entretenimento. “Ele é sempre baseado em três pilares: o entretenimento, a educação e a conservação. Ele precisa entregar esses três pilares para a sociedade”, afirmou André Beto.

Para o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Antonio Peixoto, o que está sendo projetado e será construído na gestão do prefeito Renato Junior é algo inédito e extraordinário. “Vai ser fantástico para o nosso turismo, para a nossa cultura e para o nosso Centro”, destacou o diretor-presidente.

Centro Histórico

Localizado no Centro Histórico, no quarteirão formado pela avenida 7 de Setembro e a rua Visconde de Mauá, próximo ao mirante Lúcia Almeida e ao píer turístico Manaus 355, o equipamento integra a segunda etapa do programa “Nosso Centro” e foi pensado para fortalecer um novo eixo de turismo, cultura, lazer e convivência na região.

Distribuído em 4 pavimentos, o projeto terá aquários temáticos, espaço multiuso, lojas, áreas gastronômicas, setor técnico de biologia e manutenção dos tanques e um rooftop panorâmico. A arquitetura aproveita o desnível de aproximadamente quatro metros entre a avenida 7 de Setembro e a rua Visconde de Mauá para integrar o edifício à paisagem urbana.

A implantação do aquário também reforça uma estratégia maior de requalificação do Centro Histórico. O equipamento se conecta a intervenções e espaços já entregues ou em desenvolvimento na região, criando um percurso turístico que reúne patrimônio, paisagem, gastronomia, cultura e novas experiências. Nas proximidades estão o mirante Lúcia Almeida, o píer Manaus 355, o largo de São Vicente e outros equipamentos que vêm mudando a relação da população e dos visitantes com a área central.

Experiência amazônica

O visitante poderá entrar para conhecer os rios, atravessar uma experiência sensorial pela floresta, descobrir espécies amazônicas, aprender sobre conservação, circular por espaços de gastronomia e convivência e, no fim do percurso, olhar para a própria cidade e para o rio que está ali, diante dos olhos.

É essa conexão entre experiência, identidade e território que está no centro da concepção do projeto. Para Peixoto, o equipamento foi pensado para que a própria Amazônia seja o elemento capaz de diferenciar Manaus de outros aquários existentes no país e no mundo.

“O Aquário de Manaus nasce com uma identidade que é só nossa. Não queremos apenas mostrar peixes, mas contar a história dos nossos rios, da nossa floresta e da nossa biodiversidade. É um equipamento que une urbanismo, turismo, educação e conservação, trazendo para dentro do Centro Histórico uma experiência genuinamente amazônica e mostrando ao visitante aquilo que só Manaus pode oferecer”, afirmou.

Enquanto o mundo constrói aquários para apresentar os oceanos, Manaus terá a oportunidade de fazer algo diferente: abrir uma janela para aquilo que a Amazônia guarda debaixo das águas.

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