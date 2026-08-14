Incêndios deixam famílias desabrigadas e Prefeitura de Manaus anuncia medidas de apoio

Prefeitura de Manaus visitou na tarde desta quinta-feira, 13/8, as famílias afetadas por um incêndio que atingiu três casas de madeira no beco Amazonas, no bairro Cidade de Deus, zona Norte. Dois dos imóveis foram totalmente destruídos pelas chamas. Também as famílias do conjunto habitacional Viver Melhor 3, no bairro Monte das Oliveiras, na mesma zona da cidade, receberam a visita das equipes da prefeitura.

O incêndio aconteceu por volta de 21h, de quarta-feira, 12/8, e a causa ainda é desconhecida. Durante a visita, o secretário da Semhaf, Junior Nunes, conversou com os moradores e informou que a secretaria vai avaliar, junto às famílias, as alternativas de atendimento por meio das políticas habitacionais do município.





“Hoje, o prefeito Renato Junior nos direcionou para que viéssemos até o local e pudéssemos ajudar essas famílias. Na segunda-feira, elas estarão na Secretaria de Habitação para que possamos conversar e alinhar a melhor forma de atendê-las por meio dos programas da Semhaf. No que precisarmos de outros parceiros, vamos acionar, inclusive a iniciativa privada, para ajudar essas três famílias a retomarem suas vidas depois de perderem tudo”, explicou Junior Nunes.

Moradora do beco Amazonas há 30 anos, Ivanete Félix teve a casa completamente destruída pelo incêndio e perdeu documentos, roupas, eletrodomésticos e outros pertences. Apesar dos esforços dos vizinhos para conter as chamas enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros, nada pôde ser recuperado. “Eu estava na igreja, quando cheguei e soube que a casa estava pegando fogo. Eu tenho esperança de que vou receber ajuda para reconstruir minha casa”, comentou a idosa, de 62 anos.

A casa de Luzia de Freitas, onde ela mora com o filho e a neta, não foi totalmente atingida pelas chamas, mas a estrutura de madeira foi comprometida e avaliada pela Defesa Civil Municipal. Aos 65 anos, a moradora disse ter se sentido aliviada ao saber que as equipes da Prefeitura de Manaus iriam até o local para ouvir as famílias e dar apoio.

“Foi bom terem vindo aqui para conversarmos e encontrarmos uma solução para termos nossas moradias de volta”, disse Luzia. Além do atendimento habitacional, as famílias afetadas pelo incêndio foram cadastradas no Auxílio-Aluguel, benefício gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Presença da Prefeitura

Por meio da Semhaf, a Prefeitura de Manaus tem acompanhado de perto as famílias que tiveram suas moradias destruídas por incêndios registrados em diferentes zonas da cidade e articulado medidas de apoio para oferecer a assistência necessária.

A atuação também se estendeu às famílias afetadas por um incêndio ocorrido no último domingo, 9/8, no conjunto habitacional Viver Melhor 3, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte, que também receberam atendimento do Fundo Manaus Solidária (FMS). O imóvel é administrado pelo Governo do Estado.

As famílias que tiveram seus imóveis atingidos pelas chamas serão avaliadas para inclusão no programa de reforma Casa Manauara. A equipe da Semhaf está realizando o levantamento das famílias e dos imóveis afetados para definir a quantidade de unidades que poderão ser atendidas pelo programa.