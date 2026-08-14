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‘Maníaco do Distrito’ morre após ser baleado dentro de carro na Cachoeirinha

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Redação 2
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Foto: Divulgação

MANAUS | Olivaldo Lima de Andrade, de 45 anos, conhecido pelos apelidos de “Nego” e “Maníaco do Distrito”, morreu na quinta-feira (13) após ser alvo de um ataque a tiros no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus.

Segundo informações preliminares, Olivaldo estava dentro de um automóvel quando foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta. Os suspeitos se aproximaram do veículo e efetuaram diversos disparos.


Mesmo ferido, Olivaldo teria tentado deixar o local conduzindo o carro. Ele foi atingido por pelo menos três tiros e acabou sendo levado para atendimento médico. Apesar dos esforços da equipe de saúde, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Registros feitos no local mostram a vítima ainda no banco do motorista após o atentado. O para-brisa do veículo também ficou danificado e apresentava marcas provocadas pelos disparos.

Por Correio da Amazônia

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