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Prefeitura de Parintins realiza 2º Simpósio de Judô neste sábado (15)

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Redação 2
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Foto: Reprodução Internet

Com o objetivo de fortalecer as artes marciais no município, incentivar a formação de professores e dar base técnica para atletas que representam Parintins nas competições estaduais, a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), realiza neste sábado, 15, o 2º Simpósio de Judô. O evento, com inscrições gratuitas, acontece no ginásio Caio Dagnaisser, anexo à Escola Estadual Senador João Bosco.

As aulas serão ministradas pelos Sensei Davi Azevedo e Sensei Dejanir Cardoso, no horário das 9h às 17h, tendo como público-alvo: professores e acadêmicos de educação física, praticantes de judô e jiu-jitsu, assim como a comunidade em geral.


Programação

Pela parte da manhã, no horário das 9h às 12h, a capacitação será ministrada pelo sensei David Azevedo, que carrega em seu currículo ser Kodansha (6° Dan de Judô), ex-presidente da Federação de Judô do Amazonas, presidente do Instituto Caminho Suave, técnico credenciado da Confederação Brasileira de Judô e técnico de vários atletas de destaque nacional, trabalhando a filosofia e história do judô; Kihon Dosa (fundamentos do judô) além de jogos e brincadeiras voltados a lutas para crianças.

À tarde, no horário das 14h às 17h, o curso terá o comando do sensei Dejanir Cardoso, que é faixa preta 4° Dan de Judô, faixa preta de jiu-jitsu, técnico da Seleção Amazonense de Judô, presidente do Clube Kaizen, professor de judô dos atletas: Mica Galvão, Diogo Reis, Ronaldo Jacaré e Xande Ribeiro, com atividades para o treinamento de judô e judô voltado para o jiu-jitsu.

Segundo a Secretaria de Esporte, o 2º Simpósio de Judô tem a iniciativa de qualificar, capacitar e integrar professores, acadêmicos de educação física e atletas de judô e jiu-jitsu de Parintins, unindo dentro da sua programação: palestras educativas, aulas práticas de técnica e disciplina, além de um módulo específico sobre a conexão entre judô e jiu-jitsu, para ampliar o conhecimento técnico dos participantes.

“Parintins ultimamente nos JEAs vem obtendo bons resultados em competições de lutas, e entre essas modalidades o judô. Em parceria com o secretário de infraestrutura Albano Albuquerque, que é praticante da modalidade, junto com outros professores e a prefeitura, estamos realizando mais um Simpósio de Judô, dessa vez, na quadra Kaio Dagnaisser”, destaca o coordenador de esporte e lazer do município, Thiago Brelaz.

Ele convida a população, em especial, professores, acadêmicos e adeptos da modalidade a participar. “A gente convida a população, os profissionais de educação física, os praticantes de judô, de jiu-jitsu, a participar do Simpósio a partir das 9h até às 17h. As inscrições são gratuitas e é só chegar no horário, realizar o seu processo de inscrição e participar do evento. São pessoas a partir dos 9 anos de idade que podem participar”, explicou.

O coordenador reforça que, ao final do curso, aqueles que quiserem ganhar certificado, horas, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer vai emitir o documento.

No mês de maio, a Prefeitura de Parintins já havia realizado um seminário de judô, no ginásio poliesportivo Seo Jovem, ministrado pelo Sensei Gláucio Mendonça.

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