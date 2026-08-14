Investigado como integrante do núcleo logístico do CV no Amazonas, homem é preso durante Operação La Máquina

MANAUS | Wellisson dos Santos Albarado, apontado pela Polícia Federal como integrante da estrutura logística do Comando Vermelho (CV) no Amazonas, foi preso na quinta-feira (13), em Manaus, durante a Operação La Máquina, que investigou um esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações, Wellisson exerceria uma função de liderança no núcleo responsável pela logística da organização criminosa. Embora permanecesse com frequência no Rio de Janeiro, segundo a PF, ele manteria contato com integrantes do grupo no Amazonas e seria responsável por repassar determinações e coordenar ações da organização no estado.





A prisão ocorreu durante o cumprimento dos mandados expedidos pela Justiça no âmbito da operação, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

A ação teve como alvo uma organização criminosa suspeita de utilizar aeronaves adulteradas em atividades relacionadas ao transporte de drogas e de movimentar recursos provenientes do tráfico por meio de operações destinadas à lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos 43 mandados judiciais no Amazonas e em outros sete estados: Tocantins, Roraima, Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Santa Catarina. Até a última atualização divulgada pelas autoridades, 10 pessoas haviam sido presas.

A defesa de Wellisson informou que a prisão preventiva foi cumprida na quinta-feira (13), em Manaus, e que ele passou por audiência de custódia. O advogado Elzu Sousa Alves afirmou que a medida possui caráter cautelar e ressaltou que a prisão não significa condenação nem antecipação de culpa.

Por Correio da Amazônia