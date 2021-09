Maitê Proença e Adriana Calcanhotto estão namorando, juntas e felizes, diz revista

As duas brincaram com a nota na coluna social nos perfis do Instagram, mas não negaram nem confirmaram a informação.

Maitê Proença e Adriana Calcanhotto, você shipparia? Para a surpresa dos internautas brasileiros, é possível que as duas tenham formado um casal. É que Cleo Guimarães, da revista Veja, escreveu que as duas “vêm circulando juntas em jantares, reuniões, rodas de violão e pequenos encontros”.

Segundo a nota, o namoro não é segredo para os mais íntimos e uma fonte teria confirmado a relação dizendo que elas estão juntas e “bem felizes”. Nas redes sociais, a primeira a repercutir a notícia foi a própria Calcanhotto. Mas, ao contrário do que os fãs esperavam, ela não confirmou nem negou a situação.

“Disse a Veja que Maitê disse à Veja” escreveu numa legenda no Instagram em uma postagem que compartilha o texto da revista. A brincadeira é por causa de um erro de crase que aparece logo ao final da nota.

“Não sou muito de abrir a minha intimidade, prefiro preservar alguns assuntos”, disse à Veja. Mas, sem o acento no ‘à Veja’, a fala que seria atribuída à atriz acabou sinalizada como da própria revista. Maitê ainda apareceu nos comentários da postagem de Adriana e também brincou com o assunto. E foi só sobre isso que as artistas falaram.