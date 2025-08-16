Manaus inicia 2º Curso de Formação para 138 novos guardas municipais

Prefeitura de Manaus vai dar início, nesta segunda-feira, 18/8, ao 2º Curso de Formação de Guardas Municipais, que contará com a participação de 138 candidatos aprovados no concurso público realizado em 2023. A solenidade de abertura foi conduzida pelo prefeito David Almeida e pelo secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto de Siqueira, no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, localizado na sede da prefeitura, no bairro Compensa, zona Oeste.
Sob coordenação da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Semad, a formação terá duração aproximada de dois meses e meio. O curso prevê aulas teóricas, atividades práticas e estágio supervisionado no projeto Sol Manaus. Durante o período, os candidatos receberão bolsa no valor de 50% da remuneração inicial do cargo.
Esta é a etapa final do concurso, que antecede a nomeação oficial dos novos guardas municipais. Após a conclusão e aprovação no curso, os profissionais passarão a reforçar o efetivo, contribuindo para o fortalecimento da segurança pública em Manaus.