Municípios podem buscar recursos para melhorias sanitárias em editais da Funasa

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

Municípios que tenham propostas para melhorias sanitárias e de saneamento rural podem concorrer aos recursos previstos em duas portarias publicadas pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa). A Confederação Nacional de Municípios (CNM) destaca que não há exigência de contrapartida financeira por parte dos Municípios e apresenta um resumo de cada portaria.


No momento, estão abertos dois processos seletivos: um voltado para áreas urbanas e outro para áreas rurais e comunidades tradicionais.

Cada Município poderá apresentar uma única proposta por programa, observando os seguintes valores: i) Sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, repasse mínimo de R$ 2.000.000,00 e máximo de R$ 3.000.000,00; ii) implementação de melhorias sanitárias domiciliares, repasse mínimo de R$ 400.000,00 e máximo de R$ 1.550.000,00.

As propostas e as documentações devem ser enviadas pela plataforma Transferegov até o dia 13 de setembro.

Artigo anteriorBraga reforça compromisso com prefeitos e população de nove municípios do Alto Solimões
Próximo artigoManaus inicia 2º Curso de Formação para 138 novos guardas municipais

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui