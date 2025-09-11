Manaus vive maratona cultural com cinema, circo e teatro gratuitos até outubro

O calendário cultural de Manaus ganha fôlego a partir de setembro com três grandes eventos gratuitos que prometem ocupar teatros, ruas e centros culturais da cidade: o Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte, o Festival Lona Aberta e o tradicional Festival de Teatro da Amazônia (FTA). Juntos, eles acontecem entre 17 de setembro e 12 de outubro, reforçando a capital amazonense como polo de produção e circulação artística.





Cinema no coração da Amazônia

De 17 a 21 de setembro, o Teatro Amazonas recebe a 7ª edição do Olhar do Norte, referência no audiovisual da região. A programação inclui três mostras competitivas — Amazônia, Outros Nortes e Olhar Panorâmico — além da mostra infantil Olhinho, sessões especiais de curtas e longas convidados e atividades formativas em espaços como o Palácio da Justiça, o Teatro Gebes Medeiros e o Palacete Provincial.

O destaque da abertura acontece no dia 16, com a exibição especial de “O Agente Secreto”, longa estrelado por Wagner Moura e um dos seis finalistas a representar o Brasil no Oscar 2026. A sessão será às 20h30, no Kinoplex Amazonas Shopping.

Realizado pela Artrupe Produções, o festival conta com apoio de parceiros como Cine Set, Itaú Cultural Play, Atelo, Governo do Amazonas e Amazonas Shopping. A programação completa está disponível no Instagram oficial: @olhardonorte.

Circo e intercâmbio cultural

Na sequência, entre 25 e 29 de setembro, o Festival Lona Aberta traz a terceira edição de um evento que já consolidou Manaus na rota nacional e internacional de festivais circenses. Realizado pelo Barravento Cultural, o Lona Aberta busca promover o intercâmbio entre artistas do Brasil e da América do Sul.

Neste ano, o festival recebeu mais de 270 inscrições e selecionou artistas e coletivos de estados como Amazonas, Pará, Goiás, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Entre os nomes confirmados estão o Grupo Parlapatões (SP), a Cia Gravidade Virtual (SP), o Circo Muamba (CE), além dos amazonenses Iogan Montefusco, Richard Harts e Perzpica. A agenda completa está disponível no Instagram: @barravento.cultural.

Teatro da Amazônia

Encerrando o ciclo de festivais, o 19º Festival de Teatro da Amazônia (FTA) acontece de 28 de setembro a 12 de outubro, em diferentes espaços do centro histórico de Manaus. A edição inclui a publicação de cinco obras amazonenses selecionadas no Concurso de Dramaturgia e duas oficinas especiais voltadas para profissionais da cena teatral.

A abertura será marcada pela apresentação de “Alzira’i”, obra autobiográfica da atriz e dramaturga indígena Zahy Tentehar, em homenagem à sua mãe, a primeira mulher pajé da reserva de Cana Brava (MA). O espetáculo, premiado nacionalmente como Melhor Atriz e Melhor Iluminação no Prêmio Brasileiro de Teatro, terá sessões no Teatro Amazonas nos dias 28 e 29 de setembro.

O festival, apoiado pelo Governo do Amazonas e realizado pela Federação de Teatro do Amazonas (FETAM), foi eleito em 2024 o “Melhor Projeto de Incentivo ao Teatro” no Prêmio Cenym de Teatro Nacional. A lista de espetáculos participantes será divulgada no site fetam.com.br e no Instagram @fetam.teatro.

Manaus em cena

Com cinema, circo e teatro, os três festivais reforçam a efervescência cultural da capital amazonense e oferecem ao público experiências artísticas diversificadas — de mostras audiovisuais a espetáculos circenses e dramaturgia premiada. Tudo com entrada gratuita, em um convite para que a cidade viva intensamente sua produção cultural entre setembro e outubro.