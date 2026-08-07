Manausprev promove capacitação para agilizar processos de aposentadoria dos servidores

Prefeitura de Manaus realizou nesta quinta-feira, 6/8, uma capacitação voltada aos profissionais de Recursos Humanos dos órgãos da administração municipal e da Câmara Municipal de Manaus (CMM) que atuam diretamente na instrução de processos previdenciários.

O encontro teve como objetivo atualizar os participantes sobre procedimentos, orientar quanto as principais exigências legais e administrativas e contribuir para maior celeridade na concessão de aposentadorias.





A iniciativa integra as ações do programa Manausprev Itinerante e busca fortalecer a atuação conjunta entre a autarquia e os setores de Gestão de Pessoas dos órgãos municipais, promovendo a padronização dos processos e reduzindo inconsistências que possam ocasionar diligências ou atrasos na análise dos pedidos.

A diretora de Previdência da Manausprev, Ana Silvia Domingues, destacou que a capacitação permanente dos profissionais é fundamental para tornar o fluxo processual mais eficiente e assegurar um atendimento cada vez mais ágil.

“Nosso objetivo é fortalecer a parceria com os demais órgãos para que os processos cheguem cada vez mais completos e corretamente instruídos. Quando trabalhamos de forma integrada, reduzimos retrabalhos, evitamos diligências desnecessárias e conseguimos dar mais celeridade à análise e à concessão das aposentadorias, refletindo diretamente na qualidade do atendimento aos servidores”, afirmou.

Durante a reunião, a equipe técnica da Manausprev apresentou as falhas mais recorrentes identificadas nos processos encaminhados à autarquia, esclareceu dúvidas sobre a documentação necessária e orientou os participantes quanto as atualizações nos procedimentos administrativos, incluindo as adequações decorrentes da Lei Complementar nº 27/2025.

“Foi uma reunião esclarecedora, contribuiu e sanou muitas dúvidas para o meu processo de trabalho e acredito que para os colegas das outras secretarias também”, aponta a servidora da Semed, Alane Coelho.

A capacitação também proporcionou um espaço para esclarecimento de dúvidas e troca de experiências entre os representantes dos órgãos municipais, reforçando o compromisso da Manausprev com o aperfeiçoamento contínuo da gestão previdenciária e a busca por processos cada vez mais eficientes e seguros.