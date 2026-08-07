AgroEncontro em Parintins reúne produtores e instituições para fortalecimento do Setor Primário

A Prefeitura de Parintins se fez presente hoje, 06 de agosto, no evento técnico-científico promovido pelo Instituto Federal do Amazonas (IFAM/Parintins) e pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM/Parintins), o VI AgroEncontro e IV Dia de Campo. A iniciativa busca promover debates sobre o setor primário e o mundo do agronegócio. A subsecretária de Produção e Abastecimento (SEMPA), Rafaela Figueiredo, representou o prefeito Mateus Assayag.

O AgroEncontro iniciou hoje no IFAM (Campus Parintins), localizado na rodovia Odovaldo Novo, e se estende até o dia 08 com uma programação variada com palestras, oficinas, dia de campo, exposições, atividades culturais e demais ações com participação de entidades como IDAM, SEBRAE, SICREDI, ADAF, SEMPA, SEDEMA e demais órgãos públicos e privados.





“É um evento importante para o nosso município. Aqui existem jovens que estão se capacitando e que entrarão no mercado de trabalho. Então, a Prefeitura de Parintins possui essas parcerias, tem uma relação ótima com as instituições como IFAM, UFAM, EMBRAPA. São cooperações técnicas que com certeza fortalecem o nosso setor primário e o nosso agronegócio”, afirma Rafaela Figueiredo.

Após a abertura oficial do evento, aconteceu a roda de conversa “Desafios e Fortalecimento da Mulher no Agro”, conduzido pela coordenadora de produção vegetal da SEMPA, engenheira agrônoma Wanderléia Ribeiro. O momento reuniu mulheres como dona Keyla Mendonça, empreendedora que abriu seu próprio negócio (Natu-Gurt Parintins). Ela atua com produção de iogurte desde 1995 e possui Selo de Inspeção Municipal, expedito pela Prefeitura de Parintins, por meio da SEMPA.

“Falamos sobre o papel da mulher e como fortalecer ainda mais a presença da mulher no campo, no agro. É importante ressaltar que a mulher tem uma rede de proteção não somente na cidade, mas também no campo”, destacou Wanderléa Ribeiro.

Este ano, o AgroEncontro tem como tema “Inovação, Saberes Tradicionais e Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais”. É o momento pra gente ampliar, conhecer cada vez mais o que o agro está desenvolvendo. O IFAM nesse momento serve para mostrar essa vitrine de oportunidades e levar o aluno à essas oportunidades”, explica a gestora do IFAM/Parintins, Christiane Rodrigues.