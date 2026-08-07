David propõe ampliar internet no interior e levar serviços de saúde e educação por tecnologia

O candidato ao Governo do Amazonas, David Almeida (Avante) defendeu a expansão da internet no interior do Amazonas e a implementação do programa “Amazonas Conectado”, que vai utilizar tecnologia, inovação e transformação digital para aproximar os serviços estaduais da população. A proposta está no seu plano de governo lançado nesta semana, em Manaus.

David entende que a ampliação da infraestrutura de telecomunicações fortalece áreas essenciais. Na saúde, a conectividade permitirá ampliar consultas a distância, integrar unidades, compartilhar exames e aproximar especialistas dos pacientes que vivem longe dos grandes centros.





Na educação, possibilitará acesso a plataformas digitais, conteúdos pedagógicos, formação de professores e novas oportunidades de qualificação profissional.

“Vamos utilizar a internet e a tecnologia para diminuir distâncias, combater desigualdades e garantir que os moradores do interior tenham acesso aos mesmos serviços e oportunidades disponíveis na capital. A meta é construir um Estado mais conectado, eficiente e próximo da população dos 62 municípios”, declarou David.

Aplicativo

O programa também prevê a criação do aplicativo e portal “Amazonas na Palma da Mão”, que reunirá os principais serviços públicos estaduais em uma única plataforma. Pelo celular, o cidadão poderá solicitar atendimentos, consultar informações, acompanhar pedidos e acessar documentos, reduzindo filas, deslocamentos e a necessidade de viajar até Manaus para resolver demandas administrativas.

Outra iniciativa será o “e-Gov Amazonas”, destinado a integrar os sistemas dos órgãos estaduais, digitalizar processos e simplificar o atendimento. O governo também pretende adotar ferramentas de inteligência artificial, automação e atendimento por chatbot, além de criar o Portal Amazonas de Dados Abertos, ampliando a transparência sobre despesas, contratos, investimentos, compras públicas e resultados dos programas estaduais.

Confira o plano de governo completo no site https://davidalmeida.com.br/