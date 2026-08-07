Motorista de aplicativo morre e 17 pessoas ficam feridas em grave acidente na Avenida do Turismo

MANAUS | Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (7) deixou o motorista de aplicativo Davi Marques Taumaturgo, de 41 anos, morto e outras 17 pessoas feridas na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Segundo as informações apuradas, uma van que transportava funcionários de uma empresa havia acabado de sair do estabelecimento com os trabalhadores e seguia para deixá-los em suas residências quando foi atingida de frente por um Chevrolet Onix Sedan azul, que teria invadido a contramão da via.





Com a força do impacto, os 13 ocupantes da van ficaram feridos e foram socorridos para diferentes unidades de saúde da capital. Davi Marques Taumaturgo morreu ainda no local do acidente.

Além do condutor, o carro transportava quatro passageiros: um adulto e três crianças. As três vítimas infantis foram encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, na zona leste de Manaus, enquanto o pai delas foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Ainda durante a madrugada, o estado de saúde de duas das crianças era considerado gravíssimo. Por volta da 1h, uma delas passava por um processo de reanimação na unidade hospitalar, enquanto a segunda já estava entubada e recebia atendimento intensivo da equipe médica. O quadro clínico das demais vítimas não havia sido atualizado até a publicação desta reportagem.

A ocorrência mobilizou mais de 13 viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também atuaram na ocorrência, realizando a interdição parcial da via e o controle do tráfego durante o resgate das vítimas.

As circunstâncias que fizeram o veículo de passeio invadir a contramão serão investigadas pelas autoridades.

Por Correio da Amazônia