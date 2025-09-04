Marinha do Brasil promove Desfile Naval no Rio Negro, em Manaus

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9o Distrito Naval, promoverá, no dia 05 de setembro, um Desfile Naval aberto à população de Manaus, em frente ao píer do Mirante Lúcia Almeida. O desfile faz parte da Fase 3 da Operação BRACOLPER e integra as atividades em celebração à Semana da Pátria em Manaus (AM).





O desfile iniciará, às 10h, em frente ao píer do Mirante Lúcia Almeida e será composto por quatro Navios-Patrulha Fluvial e dois Navios de Assistência Hospitalar, subordinados ao Comando da Flotilha do Amazonas, e por um Navio Hidroceanográfico Fluvial, subordinado ao Centro de Hidrografia e Navegação do Noroeste. Também compõem a formatura o ARC “Arauca”, da Armada da República da Colômbia, e BAP “Castilla”, da Marinha de Guerra do Peru.

Além do Desfile Naval, será inaugurado o Espaço BRACOLPER em frente ao Mirante Lúcia Almeida. Realizada há 51 anos, a Operação BRACOLPER consagra a integração e a fraternidade entre as Marinhas do Brasil, Colômbia e Peru. O espaço reúne o busto dos patronos das três Marinhas amigas, de forma a potencializar os objetivos da operação: estreitar os laços de amizade, incrementar a interoperabilidade e reforçar a confiança mútua entre as nações.