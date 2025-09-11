Marinha realizará Aquathlon Naval na Ponta Negra neste domingo (14)

A Marinha do Brasil, por meio do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, realizará a 5ª edição do “Aquathlon Naval” neste domingo, 14 de setembro, na praia da Ponta Negra, em Manaus–AM. Com um percurso misto de 1km de natação e 3km de corrida na areia, a prova será dividida na modalidade individual e revezamento, tanto para o masculino quanto para o feminino. A concentração dos atletas será a partir de 6h, com largada prevista para às 7h30.





A modalidade revezamento é para duplas compostas por competidores de qualquer faixa etária dentre as permitidas, de ambos os sexos, que competirão, entre si, somente na modalidade. Serão premiadas as 3 duplas que obtiverem o menor tempo.

A modalidade individual possui as seguintes categorias por idade:

Júnior – 13 a 17 Anos;

Master A – 18 a 25 Anos;

Master B – 26 a 35 Anos;

Master C – 36 a 45 Anos;

Master D – 45 ou mais;

PCD – Absoluto; e

Militares – Absoluto.

O prazo para as inscrições na competição foi aberto entre os dias 31 de julho e 10 de setembro. A entrega dos kits será feita nos dias 12 e 13 de setembro, das 10h às 22h, na loja Lupo Sport do Manauara Shopping, na Av. Mário Ypiranga, Adrianópolis. Para a retirada do “Kit Atleta”, o inscrito deverá levar um documento com foto.

Maiores informações estão contidas no regulamento da competição, que se encontra no site para as inscrições (www.ticketSport.com.br), e também no perfil do Instagram @aquathlon_naval.