Merenda escolar vai custar R$ 4 milhões no Careiro da Várzea

O fornecimento de merenda escolar vai tirar quase R$ 4 milhões dos cofres do Careiro da Várzea. O montante será dividido entre três empresas.

Um dos estabelecimentos contratados é o H. A. de Aguiar Comercial – ME, inscrito no CNPJ 07.039.988/0001-41, com o nome fantasia Bom Gosto. A empresa vai receber R$ 1.916.765,00 para fornecer alimentos para a Prefeitura do Careiro Castanho por um ano.

Já a empresa Paulo Gilberto da Silva dos Santos, de CNPJ 25.999.960/0001-38, ficará com R$ 1.152.200,00. O contrato também tem duração de um ano.

O outro acordo foi firmado com a empresa Paulo Sérgio de Oliveira Pinto – ME, inscrita no CNPJ 08.666.634/0001-90 com nome Fantasia Mercadinho Sérgio. O valor a ser pago é de R$ 674.988,25 também pelo período de um ano.