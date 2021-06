Moradores de Parintins pedem melhorias para Ramal do Natan/Apolônio

Moradores do ramal do Natan/Apolônio pedem melhorias para a área. As solicitações são feitas para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), para a comunidade do Macurany.

O local está tomado por buracos e lama, que prejudicam o fluxo de pedestres e veículos, Outro pedido diz respeito ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para que seja feita a manutenção no sistema de bombeamento de água do Bairro São Benedito.

Quem mora na zona rural, especialmente na comunidade Parintinzinho, também pede a construção de uma escadaria para facilitar o acesso dos residentes.