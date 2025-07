PF encontra pen drive em banheiro, dólares e cópia de ação contra Moraes nos EUA na casa de Bolsonaro

Bolsonaro foi alvo das buscas da Polícia Federal nesta sexta e vai usar tornozeleira eletrônica. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do ex-presidente, em Brasília, e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL)





A Polícia Federal (PF) comunicou ao Supremo Tribunal (STF) que apreendeu um pen drive, uma cópia de uma ação contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e US$ 14 mil em espécie na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Mandados foram cumpridos nesta sexta-feira (18) na residência do ex-presidente em Brasília e em endereços ligados ao Partido Liberal. Bolsonaro, por determinação do STF, usará tornozeleira eletrônica e está proibido de sair à noite.

Ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, abriu votação em Plenário Virtual para referendar medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. Pedido foi realizado pelo ministro relator, Alexandre de Moraes, seguindo as regras da Corte. Prazo é até segunda (21/07).

O pen drive estava escondido em um banheiro da casa de Bolsonaro. O material foi levado para o laboratório da PF e será periciado pela polícia científica.

Em entrevista à imprensa, Bolsonaro negou que sabia sobre o pen drive. “Nunca abri um pen drive na vida”, afirmou.

A petição apreendida faz parte da ação que a plataforma de vídeos Rumble move contra o ministro do STF. A plataforma acusa Moraes de censura e pede que ordens do juiz brasileiro para derrubada de contas de usuários da plataforma não tenham efeito legal nos Estados Unidos.

O processo que o Rumble apresentou à Justiça dos Estados Unidos contra Moraes, em fevereiro, foi aberto em conjunto com o grupo de comunicação Trump Media & Technology Group, do presidente dos EUA, Donald Trump.

Agentes federais também informaram que foram encontrados aproximadamente US$ 14 mil e R$ 8 mil na casa do ex-presidente.

Ter dinheiro em casa não é ilegal, mas é preciso declarar à Receita Federal valores acima de US$ 10 mil se a pessoa entrar ou sair do país com essa quantia.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes afirma que o ex-presidente confessou de forma “consciente e voluntária” uma tentativa de extorsão contra a Justiça brasileira. Para o magistrado, Bolsonaro e o filho Eduardo, que está nos Estados Unidos, cometem “atentados à soberania nacional” com o objetivo de interferir em processos judiciais. Leia os detalhes aqui.

As buscas ocorreram no âmbito de uma investigação aberta no STF na última sexta-feira (11), dois dias depois do anúncio do tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Em 9 de julho, Trump anunciou a tarifa sobre todas as exportações brasileiras, alegando que Bolsonaro sofria uma “caça às bruxas” e fazendo ataques ao STF.

Celular apreendido eimposições de Moraes a Bolsonaro

Usar tornozeleira eletrônica;

Não pode sair de casa entre 19h e 7h;

Não pode usar redes sociais;

Está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros;

Não pode se aproximar de embaixadas; e

Não pode falar com outras pessoas sob investigação (e Eduardo e Carlos Bolsonaro estão sob investigação).

G1