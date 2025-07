Bolsonaro não poderá sair à noite, usar redes sociais nem falar com embaixadores, decide STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo nesta sexta-feira (18) de uma operação da Polícia Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).





A decisão do ministro afirma que o ex-presidente confessou de forma “consciente e voluntária” uma tentativa de extorsão contra a Justiça brasileira.

No documento, Moraes determinou o cumprimento de medidas cautelares.

Veja a lista:

• uso de tornozeleira eletrônica;

• recolhimento domiciliar entre 19h e 6h e finais de semana;

• proibição de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros;

• proibição de se comunicar com outros réus e investigados;

• proibição de acesso às redes sociais.

A defesa do ex-presidente afirmou que recebeu a decisão com “surpresa e indignação”, a decisão das medidas cautelares “severas”.

Medidas cautelares

As medidas cautelares restringem os direitos de investigados ao longo de uma apuração penal. Previstas em lei, são necessárias para garantir a regular tramitação do processo.

O ministro Alexandre de Moraes afirmou que Jair Bolsonaro confessou de forma “consciente e voluntária” uma tentativa de extorsão contra a Justiça brasileira ao condicionar o fim do tarifaço de Donald Trump à própria anistia.

Para o ministro, a conduta configura, em tese, os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação que envolve organização criminosa e atentado à soberania nacional.

Defesa do ex-presidente

Veja na íntegra:

“A defesa do ex-Presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário.

A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial”.

