Militares da Aeronáutica são presos por fraude milionária contra companhia aérea no Amazonas

MANAUS | Dois militares da Força Aérea Brasileira, de 27 e 28 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) pelos crimes de estelionato eletrônico e lavagem de capitais. As prisões foram efetuadas por equipes do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com o apoio do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ).





A apresentação do caso foi feita durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (18), conduzida pelo delegado Ivo Martins, titular do 19º DIP. Segundo ele, os suspeitos utilizavam um esquema fraudulento contra uma companhia aérea, causando prejuízo estimado em mais de R$ 5 milhões.

De acordo com as investigações, a dupla realizava compras de grande valor junto à empresa aérea com o objetivo de obter 1% de retorno por meio do programa de cashback. Após a conversão dos valores em pontos, as transações eram canceladas, mas os benefícios já haviam sido acumulados e utilizados, configurando o golpe.

“O esquema vinha sendo praticado de forma repetitiva e altamente planejada, o que chamou a atenção da instituição financeira lesada e levou ao início das investigações”, explicou o delegado.

Com o avanço das diligências, os militares foram localizados e presos em flagrante. Ambos responderão por estelionato eletrônico e lavagem de capitais, crimes com penas que podem ultrapassar 10 anos de reclusão.

A dupla segue à disposição do Poder Judiciário e as investigações continuam, com foco em identificar possíveis outros envolvidos no esquema e rastrear o destino do dinheiro obtido ilegalmente.

Por Correio da Amazônia