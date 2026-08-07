Pioneira em Telessaúde, Parintins ultrapassa 3,6 mil eletrocardiogramas em 2026

Entre janeiro e agosto de 2026, Parintins realizou 3.631 eletrocardiogramas, exame utilizado no acompanhamento de pacientes hipertensos, na identificação de alterações cardíacas e na avaliação de risco antes de procedimentos cirúrgicos.

Os procedimentos são oferecidos pela Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Telemedicina, em parceria com a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati). Os exames são realizados nas UBSs da Vila Amazônia, no Hospital Jofre Cohen, no Ambulatório Municipal de Especialidades (AME), na UPA do Bumbódromo e, de forma itinerante, na UBS Fluvial. O agendamento ocorre nas unidades de saúde da cidade e do interior, por meio do SisReg.





Segundo o diretor de Telessaúde, Rafael Prado, o município acompanha continuamente a quantidade de exames realizados e mantém diferentes pontos de atendimento. Para ele, o número registrado demonstra a capacidade da rede de monitorar pacientes com hipertensão e identificar aqueles que precisam de avaliação especializada.

“São mais de 3.500 exames realizados, um número importante porque mostra o acompanhamento dos pacientes hipertensos e também permite diagnosticar quem necessita de um atendimento especial. Parintins conta com diversos pontos para a realização do exame, e estamos trabalhando para ampliar essa estrutura”, afirmou.

Rafael explicou que o eletrocardiograma também é exigido na avaliação de risco cirúrgico, o que aumenta a procura durante os mutirões de procedimentos realizados no município.

No AME, o eletrocardiograma pode ser feito durante o próprio atendimento com o cardiologista, conforme a necessidade do paciente. A rede também deverá receber cinco novos kits de telediagnóstico disponibilizados pelo Ministério da Saúde, com equipamentos de eletrocardiograma destinados à zona rural.

O secretário municipal de Saúde, Clerton Rodrigues, lembrou que Parintins foi pioneira na implantação da Telessaúde e destacou que a gestão do prefeito Mateus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves vem ampliando o uso da tecnologia nos atendimentos. “Os novos equipamentos vão permitir que esse serviço chegue a mais comunidades, diminuindo deslocamentos e facilitando o acesso da população rural aos exames”, afirmou.