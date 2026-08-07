Dra. Shádia destaca avanços da saúde em Manaus e defende levar modelo de gestão para todo o Estado

A candidata a vice-governadora do Amazonas pelo Avante, na chapa de David Almeida, Dra. Shádia, destacou nesta quinta-feira (6/8) os avanços alcançados durante sua gestão à frente da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e defendeu que o modelo implantado em Manaus pode ser ampliado para todo o estado. As declarações foram feitas ao longo de uma agenda com três reuniões realizadas nos bairros Praça 14, Santa Luzia e Morro da Liberdade, na zona Sul de Manaus.

Médica há quase 20 anos e servidora da rede pública de saúde há 17 anos, Dra. Shádia relembrou que assumiu a Semsa em meio ao maior desafio sanitário da história recente e afirmou que, mesmo diante da pandemia da Covid-19, a gestão municipal promoveu avanços que renderam reconhecimento nacional à Atenção Primária de Manaus.





Durante os encontros, a candidata relembrou que, na gestão municipal, foram construídas 13 novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e realizadas reformas, ampliações e construções em outras 126 unidades. Ela também destacou que Manaus conquistou, por sete avaliações consecutivas do Ministério da Saúde, reconhecimento entre as capitais brasileiras pela qualidade da Atenção Primária.

Ao apresentar sua trajetória, Dra. Shádia afirmou que a experiência acumulada na saúde pública permitiu identificar os principais desafios da população e implantar políticas públicas mais eficientes.

Na reunião da Praça 14, acompanhada do candidato a deputado estadual Moisés Gusmão (Agir) e da candidata a deputada federal Dra. Aryel Almeida (Avante), Dra. Shádia destacou que o objetivo é ampliar para todo o Amazonas as ações que apresentaram resultados positivos em Manaus.

“Eu sempre fui do SUS e sei o que pode dar certo e o que pode dar errado. A gente sabe a necessidade da nossa população. O problema são os recursos. Com um governador comprometido e uma equipe alinhada, vamos ampliar o que deu certo em Manaus para todo o Amazonas”, disse.

Modelo que deu resultados

Durante os encontros, a candidata defendeu que a gestão pública deve ser conduzida por pessoas com experiência técnica e afirmou que os resultados obtidos na capital demonstram que é possível melhorar os indicadores da saúde com planejamento, investimento e integração entre os poderes.

No bairro Santa Luzia, ao lado do deputado estadual Abdala Fraxe (Avante), candidato a reeleição, e também da Dra. Aryel Almeida, a Dra. Shádia ressaltou que pretende levar para a saúde estadual o mesmo modelo de gestão responsável pelos avanços da rede municipal.

“Se nós tivemos uma Atenção Primária reconhecida sete vezes consecutivas pelo Ministério da Saúde, por que não podemos expandir esse trabalho para todo o interior do Amazonas? Dá para fazer. É necessário ter planejamento, transparência e compromisso com a população”, afirmou.

Integração entre governo e prefeitura

Outro ponto defendido pela candidata foi a necessidade de integrar as ações entre Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus para ampliar investimentos, fortalecer a rede de atendimento e garantir mais agilidade na assistência à população da capital e do interior.

No Morro da Liberdade, Dra. Shádia afirmou que a união entre as duas esferas de governo será decisiva para ampliar os avanços conquistados em Manaus.

“Essa é a oportunidade de termos Governo do Estado e Prefeitura trabalhando em conjunto para transformar a vida das pessoas. Nós queremos levar para todo o Amazonas a experiência que deu resultado em Manaus, fortalecendo a saúde tanto na capital quanto no interior”, ressaltou.

Além da pauta sobre saúde, Dra. Shádia também defendeu o fortalecimento da representação política da área da saúde na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, afirmando que a integração entre Executivo e Legislativo será fundamental para ampliar investimentos e garantir a continuidade de projetos voltados à população.