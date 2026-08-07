Cesta básica fica 5,18% mais barata em Manaus, aponta pesquisa do Procon

O Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), divulga, nesta sexta-feira, 7/8, o resultado da Pesquisa Mensal de Preços da Cesta Básica referente ao mês de agosto. O levantamento apontou redução de 5,18% no valor médio da cesta em comparação ao mês anterior.

“O monitoramento mensal realizado pelo Procon Manaus tem como objetivo oferecer informações confiáveis à população e estimular a concorrência entre os estabelecimentos. Quando o consumidor pesquisa preços, ele economiza e contribui para um mercado mais transparente e competitivo”, afirmou a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.





A pesquisa foi realizada, na segunda-feira, 3/8, em nove supermercados distribuídos por diferentes zonas da capital. Ao todo, foram analisados 27 itens e oito produtos comercializados com quantidades de referência em peso (quilograma/grama), conforme os parâmetros estabelecidos pelo Decreto Federal nº 11.936/2024, que regulamenta a cesta básica no âmbito da Política Nacional de Abastecimento Alimentar.

Entre os estabelecimentos pesquisados, o supermercado Nova Era, localizado na avenida Max Teixeira, zona Norte, apresentou o menor valor da cesta básica, totalizando R$ 244,59. Já o Carrefour, na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul, registrou o maior preço, de R$ 315,86. O valor médio da cesta básica em Manaus foi de R$ 280,58.

Variação dos produtos

Na comparação com o mês anterior, os principais responsáveis pela redução foram o tomate e a batata portuguesa, que apresentaram queda de 30,28% e 14,78%, respectivamente. O quilo do tomate passou de R$ 10,87 para R$ 7,58, enquanto a batata portuguesa caiu de R$ 8,18 para R$ 6,97.

Em contrapartida, o mamão e a cebola registraram alta de 27,55% e 6,91%, respectivamente. O quilo do mamão passou de R$ 5,08 para R$ 6,47, enquanto a cebola subiu de R$ 6,42 para R$ 6,86.

O Procon Manaus reforça que os preços divulgados correspondem ao dia em que a pesquisa foi realizada e podem sofrer alterações em razão de promoções, descontos ou da disponibilidade dos produtos. Por isso, a orientação é que o consumidor pesquise antes de efetuar as compras e utilize as informações da pesquisa como referência para economizar e planejar melhor o orçamento familiar.