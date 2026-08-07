Atalaia do Norte é o primeiro município do Amazonas a aderir ao Cidade Empreendedora 2027/2028

Atalaia do Norte foi o primeiro município do Amazonas a oficializar a participação no ciclo 2027/2028 do Programa Cidade Empreendedora, iniciativa do Sebrae Amazonas voltada ao fortalecimento da gestão pública e ao desenvolvimento dos pequenos negócios. A adesão marca a continuidade da parceria entre o município e a instituição para ampliar ações de incentivo ao empreendedorismo e à geração de oportunidades.

O prefeito Denis Paiva destacou que os resultados obtidos nas edições anteriores reforçam a confiança na parceria e contribuem para fortalecer a economia local. Segundo ele, a expectativa é ampliar o apoio aos empreendedores, incentivar novos negócios e promover mais desenvolvimento para o município.





O Programa Cidade Empreendedora atua em conjunto com as prefeituras para implementar soluções voltadas à melhoria do ambiente de negócios. As ações são planejadas conforme as necessidades de cada município e incluem iniciativas como desburocratização da abertura de empresas, fortalecimento da Sala do Empreendedor, qualificação de servidores, incentivo às compras públicas de fornecedores locais, acesso ao crédito, educação empreendedora, inovação e sustentabilidade.

No novo ciclo, os municípios participantes contarão com dez eixos estratégicos de atuação, abrangendo áreas como gestão pública, governança, simplificação de serviços, inclusão socioprodutiva, inovação, empreendedorismo nas escolas, fortalecimento das vocações econômicas e ações de resiliência climática.

De acordo com a coordenação do programa no Sebrae Amazonas, a adesão de Atalaia do Norte logo no início do período de inscrições demonstra o compromisso da administração municipal em manter políticas públicas voltadas ao fortalecimento da economia e da atividade empreendedora.

As inscrições para o ciclo 2027/2028 permanecem abertas até 18 de setembro e são destinadas às prefeituras interessadas em ampliar ações de desenvolvimento econômico. No Amazonas, o investimento será compartilhado entre o Sebrae e os municípios participantes, e a execução das atividades terá duração estimada entre 18 e 24 meses.