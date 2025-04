Polícia Militar prende homem após ferir a esposa com golpes de faca na Cidade Nova

A Polícia Militar prendeu, Josias Borges de 59 anos, após ele desferir golpes de faca contra a companheira, uma mulher de 42 anos. O crime ocorreu no início da noite de terça-feira (08), na rua Diva Leão, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.





Por volta das 18h20, os policiais militares da 6ª Cicom receberam denúncia, via linha-direta, de uma das filhas do homem, de 24 anos, informando sobre o paradeiro do pai.

Segundo as informações repassadas à equipe policial, o agressor teria realizado o crime pela manhã e havia desaparecido, mas retornou à residência para buscar pertences e documentos.

De imediato, os policiais militares seguiram até o endereço da vítima e realizaram a prisão do suspeito, que foi encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).