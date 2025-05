Polícia prende grupo por adulteração de alimentos vencidos na Cidade Nova

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na quarta-feira (30), quatro indivíduos, de 22, 28, 32 e 41 anos, por envolvimento na adulteração de datas de validade de produtos alimentícios vencidos. As prisões ocorreram em uma distribuidora localizada na rua Coronel Domingos de Andrade, bairro Cidade Nova, zona norte.





Conforme a delegada Benvinda de Gusmão Santana, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após a equipe de investigação receber uma denúncia informando sobre a ação criminosa dos indivíduos. Eles foram abordados no momento em que colocavam os produtos dentro de uma van, que transportaria os produtos para o Porto de Manaus, para em seguida serem encaminhados a municípios do interior.

“No interior da distribuidora, foi encontrada uma grande quantidade de produtos com data de validade vencida, visivelmente adulterada e até com a data de validade removida, indicando que as datas de validade ainda seriam remarcadas”, disse a delegada.

Segundo a delegada, os alimentos, dentre eles, leite, calabresa, refrigerantes, macarrão instantâneo, além de outros gêneros alimentícios, estavam armazenados em péssimas condições de higiene oferecendo riscos à saúde pública.

“A equipe policial ainda encontrou, na distribuidora, raspadores, impressoras e solventes e acetonas, que eram utilizados para a remoção e remarcação das impressões gráficas das embalagens”, falou a delegada.

De acordo com a delegada, no local, também foram apreendidas diversas notas fiscais em nome de supermercados de Manaus, indicando que as mercadorias eram adquiridas possivelmente com a data de validade já vencida.

“Depois que os indivíduos remarcavam as datas de validade dos produtos, eles os revendiam para comércios do interior do Amazonas. As investigações irão continuar para apurar a origem e o destino dos produtos, além da participação de outros possíveis envolvidos no esquema criminoso”, finalizou a delegada.

Os indivíduos foram autuados em flagrantes por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios, vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo e associação criminosa e estão à disposição da Justiça.