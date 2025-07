Polícia prende homem por matar a esposa com diversas facadas no Jorge Teixeira

A Polícia Civil prendeu, na segunda-feira (28), Thiago dos Santos Silva, 32, pelo feminicídio da esposa, Telma da Silva Rabelo Valente, 31. O corpo de Telma foi encontrado no domingo (27), em sua residência, na rua Araruana, bairro Jorge Teixeira, zona leste.





De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, a equipe foi informada sobre o caso logo após o irmão da vítima encontrá-la em sua residência com várias perfurações provocadas por arma branca. Com a evidência clara de um crime, o companheiro da vítima foi identificado como o único e principal suspeito, sendo considerado foragido. A prisão preventiva dele foi solicitada à Justiça e prontamente concedida.

“Eles tinham uma relação bastante conflituosa, e isso é apontado como o principal motivo do crime. Vale ressaltar que todo esse trabalho foi resultado do esforço conjunto de muitas pessoas envolvidas. Quero, primeiramente, agradecer à equipe que participou da ação, que não mediu esforços para elucidar o caso, prender o responsável e dar uma resposta à sociedade sobre um crime tão grave”, destacou Ricardo Cunha.

Ainda segundo o delegado, a vítima estava desaparecida desde o dia 26 de julho deste ano, e foi encontrada sem vida no dia seguinte. Através de uma investigação detalhada, que incluiu depoimentos, interrogatórios e a obtenção de imagens de câmeras de segurança, foi possível reconstruir toda a cronologia e as circunstâncias do crime.

“Quando Thiago foi capturado, ele confessou o crime com detalhes de uma brutalidade incompreensível. Quero aproveitar a oportunidade para alertar as mulheres: se você está em um relacionamento tóxico, tenha muito cuidado, pois ele pode evoluir para uma escalada de violência e resultar em mais um crime de feminicídio”, enfatizou o delegado.

A delegada Marília Campello, coordenadora do NCF, informou que o mandado de prisão contra Thiago foi expedido de forma imediata durante o Plantão Criminal, o que possibilitou sua captura em menos de 24 horas. O homem estava foragido desde o cometimento do crime, no qual atingiu a esposa com dezenas de golpes de faca nas regiões do pescoço, cabeça e braços.

“A relação deles já era marcada por agressões verbais, físicas e outros problemas intrafamiliares, que culminaram neste crime. Eles tinham seis filhos juntos, sendo dois frutos da relação deles. Após cometer o crime, Thiago fugiu, deixando as crianças no local. No entanto, durante as investigações, conseguimos evitar que ele fugisse para fora de Manaus”, explicou Marília Campello.

Segundo a delegada, com a ação do homem, toda a família foi desestruturada, deixando seis crianças desamparadas devido ao feminicídio. Todas as crianças estão sob cuidados de familiares, que receberão todo o apoio necessário e serão encaminhadas aos órgãos competentes para garantir o melhor atendimento possível neste momento.

Thiago dos Santos Silva responderá por feminicídio. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.