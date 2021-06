Prédio desaba parcialmente em Miami

Um prédio residencial de 12 andares desmoronou parcialmente em Miami Beach, na Flórida, na madrugada desta quinta-feira (24) nos Estados Unidos. O edifício fica de frente para o mar.

A polícia de Miami-Dade confirmou uma morte e disse que 35 pessoas foram resgatadas da parte que não desmoronou. Dez pessoas ficaram feridas e duas precisaram ser levadas ao hospital.

A NBC mostrou um jovem sendo resgatado ao vivo dos escombros (veja no vídeo abaixo). Segundo o jornal “Miami Herald”, as autoridades preveem mais fatalidades.

O porta-voz dos bombeiros afirmou em entrevista coletiva que apenas duas pessoas foram retiradas dos escombros até o momento e que não se sabe quantas pessoas estão desaparecidas.

O prefeito de Surfside, Charles Burkett, afirmou que as buscas “não serão algo rápido”. “Vai ser algo que deve durar até a próxima semana”.

Mais de 80 unidades dos bombeiros, incluindo equipes técnicas de resgate, foram ao local. Eles trabalham nos escombros e fizeram buscas na parte do edifício que não desabou.

“Estamos em cena, então ainda está muito ativo”, disse a sargento Marian Cruz, do Corpo de Bombeiros de Miami-Dade, à agência de notícias Associated Press. “O que posso dizer é que o prédio tem doze andares. Toda a parte de trás do edifício desabou”.

O prédio fica na Collins Avenue, e o condomínio tem mais de 100 unidades e vista para o mar. Ele foi construído em 1981, no canto sudeste de Surfside, na beira da praia (veja no mapa abaixo).

O motivo da queda ainda não está claro.

Surfside é uma área de Miami Beach, uma cidade-ilha interligada por pontes a Miami continental. Os municípios ficam no distrito de Miami-Dade, no sul da Flórida.

Fonte: G1