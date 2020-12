Prefeito eleito David Almeida inicia sua agenda com visitas ao TCE e CMM

Os primeiros compromissos como prefeito eleito de Manaus de David Almeida serão nesta quarta-feira (9). Ele fará visitas ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE) e à Câmara Municipal de Manaus (CMM).

No tribunal, o prefeito eleito irá se reunir com o presidente Mário de Mello. A pauta deve conter temas como os contratos feitos pela atual gestão municipal.

Já na CMM, David Almeida terá um encontro com os vereadores. Boa parte do parlamento municipal faz parte da aliança do novo prefeito, entre eles David Reis, nome fortemente cotado para assumir a presidência da casa.