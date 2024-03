Prefeitura informa locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher, da Prefeitura de Manaus, reforçam os atendimentos da assistência básica para moradoras dos bairros Grande Vitória, Novo Aleixo e da Paz, nas zonas Leste, Norte e Centro-Oeste, respectivamente, ao longo das próximas semanas. O serviço, gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), conta com três estruturas itinerantes, que ofertam procedimentos e serviços da atenção primária exclusivamente para a população feminina.





As moradoras da zona Leste poderão buscar os atendimentos da Unidade Móvel de Saúde da Mulher na rua Vitória-Régia, no Grande Vitória, a partir da segunda-feira, 1º/4. A previsão de funcionamento da estrutura no local é até o dia 12 de abril.

Na zona Oeste, o serviço itinerante voltado à população feminina segue atendendo as usuárias do bairro da Paz e entorno, posicionada na rua Comandante Edno Rios, ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF) Santos Dumont. A estrutura tem previsão de funcionar no local também até 12 de abril.

A unidade móvel, atualmente localizada na zona Norte, continua em funcionamento na rua Junqueiro, nº 1.259, na área da escola estadual Belarmino Marreiro, onde deverá permanecer até o dia 5 de abril.

Acesso e cobertura

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher fazem parte das estratégias da Semsa para facilitar o acesso da população aos serviços da Atenção Primária à Saúde (APS). As estruturas estão em atividade há oito meses, ampliando a cobertura da atenção básica e beneficiando moradoras de áreas de maior demanda e vazios assistenciais.

O serviço tem ênfase nas ações de prevenção e rastreio de casos de câncer de mama e do colo do útero, bem como o acompanhamento pré-natal em suas áreas de abrangência.

Cada estrutura conta com uma equipe de profissionais de saúde, composta de dois médicos (um clínico geral e um especialista em radiologia e diagnóstico por imagem), um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um técnico em radiologia e imaginologia, e dois assistentes administrativos.