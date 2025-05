Prefeitura interdita avenida para a ‘Corrida da Mulher Amazônica’ neste domingo

A Prefeitura de Manaus informa que, neste domingo, 11/5, entre 4h e 9h, trechos da avenida André Araújo serão interditados para a realização da ‘Corrida da Mulher Amazônica’. Durante o evento, cerca de 60 agentes de trânsito estarão espalhados pelo percurso, proporcionando segurança viária aos participantes da corrida e orientando os motoristas.





A concentração, largada e chegada da corrida será no estacionamento da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e sairá pela rua Franco de Sá seguindo pela avenida André Araújo no sentido para a bola do Coroado. No trajeto, os corredores ocuparão a faixa da esquerda (junto ao canteiro central) e farão o retorno próximo à rotatória do Coroado, sempre mantendo a faixa da esquerda. No retorno, os corredores acessam à esquerda na avenida André Araújo em direção à rua Valério Botelho de Andrade para acessar a rua Franco de Sá, finalizando no estacionamento da Sefaz.

No restante do percurso, haverá interdições temporárias para a passagens dos corredores.

Ao se aproximar dos competidores, os motoristas devem reduzir a velocidade e, especialmente, obedecer às orientações dos agentes de trânsito do IMMU. Os agentes de trânsito estarão com motocicletas e viaturas para o suporte nas vias.

Transportes

Por causa da corrida, algumas linhas do transporte público serão temporariamente interditadas enquanto durar a corrida, por volta de 8h. A linha 519 seguirá normal até a avenida Cosme Ferreira e, depois pela avenida Rodrigo Otávio, rua Paraguaçu e rua Bernardo Michiles, a partir de onde segue o itinerário normal.

A linha 623 segue normal até a avenida André Araújo, fará o retorno na rotatória do Coroado e segue pela avenida André Araújo, depois continua o itinerário habitual.

Por fim, a linha 609 não terá seu itinerário alterado, mas irá aguardar a passagem dos corredores pela avenida André Araújo.