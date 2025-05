Prefeitura lança editais dos programas Bolsa Idiomas e Bolsa Pós-Graduação para 2025

Com foco na inclusão educacional, a Prefeitura de Manaus vai lançar, nesta quarta-feira, 7/5, às 10h, os editais dos programas Bolsa Idiomas (PBI) e Bolsa Pós-Graduação (PBPG) para o ano de 2025. A cerimônia será realizada no auditório da Casa Militar, na avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, zona Oeste da capital.

A solenidade contará com a presença do prefeito David Almeida, do secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Célio Guedes, e do diretor-geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), Aurilex Moreira.





Os programas têm como objetivo ampliar o acesso à educação por meio da concessão de bolsas de estudo em instituições particulares. As bolsas podem ser integrais (100%) ou parciais, com descontos de 75% e 50% nas mensalidades.

O Bolsa Idiomas é voltado para estudantes de baixa renda a partir dos 10 anos de idade, oferecendo cursos básicos de línguas estrangeiras. Já o Bolsa Pós-Graduação tem como público-alvo estudantes de baixa renda que desejam ingressar em cursos de especialização lato sensu, na modalidade presencial, mas que não dispõem de recursos financeiros para custear os estudos em instituições privadas de ensino superior.

Com essas iniciativas, a Prefeitura de Manaus reafirma seu compromisso com a inclusão educacional e o fortalecimento da formação profissional da população.