Prefeitura lança projeto ‘Ciclos da Vida’ voltado à segurança dos ciclistas

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), lança neste domingo, 23/5, o projeto “Ciclos da Vida”, voltado à segurança no trânsito e o respeito aos ciclistas na capital amazonense.

Na ocasião, o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, e representantes de grupo de ciclistas concederão entrevistas sobre a implementação do projeto, além das ações estratégicas de educação e infraestrutura, para melhorar a segurança dos ciclistas no trânsito da capital.

O projeto faz parte das ações da campanha “Maio Amarelo”, com foco na redução de acidentes de trânsito e de vítimas fatais em todo o país.

Grupos de ciclistas farão um passeio, às 8h, nas imediações do complexo turístico Ponta Negra, que finalizará no anfiteatro da Ponta Negra, onde acompanharão o lançamento do projeto.

Em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, pedimos às equipes de imprensa que se limitem a dois profissionais por veículo e que mantenham o distanciamento social no local.