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Renato Junior entrega feira do 40 totalmente revitalizada na zona Sul de Manaus

Por
Redação 2
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Foto: Recorte

O prefeito de Manaus, Renato Junior, entrega nesta terça-feira (28), às 10h, a nova estrutura da feira municipal do 40, no bairro Raiz, zona Sul da capital. A cerimônia contará com a presença do secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Moisés Cunha.

Reconhecida como um dos mais tradicionais pontos de abastecimento e comércio da cidade, a feira passou por uma ampla reforma para modernizar suas instalações e oferecer melhores condições tanto aos trabalhadores quanto aos consumidores.


As intervenções incluíram melhorias na infraestrutura do espaço, tornando o ambiente mais seguro, confortável e funcional para feirantes, permissionários e clientes. A revitalização também busca fortalecer o comércio local, garantindo mais organização e qualidade no atendimento à população.

Com a entrega da obra, a administração municipal reforça o compromisso de investir na recuperação dos mercados e feiras públicas, considerados fundamentais para a geração de emprego, renda e abastecimento de alimentos em Manaus.

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