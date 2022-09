Ricardo Nicolau mostra forte tendência de crescimento na reta final da campanha

O Instituto Methodus mostra forte tendência de crescimento de Ricardo Nicolau, que dos quatro mais bem colocados, é o que apresenta a menor rejeição do eleitorado.

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau 77, está crescendo nas intenções de voto e já chegou a 11,5% na pesquisa estimulada, num empate técnico com o senador Eduardo Braga, considerando a margem de erro. Os números foram divulgados nesta segunda-feira, 19, em pesquisa do Instituto Methodus.

A apuração mostra uma tendência de crescimento da campanha de Ricardo Nicolau, a menos de duas semanas da eleição do primeiro turno. Na pesquisa espontânea, o candidato chega a 8,1% das intenções de voto.

“A população apostou no novo em 2018 e se decepcionou. Fez um governo desastroso que causou o aumento da violência, da fome e ainda deixou faltar oxigênio na pandemia da Covid-19. Mas o sentimento de mudança continua vivo no coração dos amazonenses e o crescimento da nossa candidatura reflete isso”, comemorou o candidato.

Rejeição

A coleta de dados também avaliou a rejeição dos candidatos, ou seja, em quem o eleitor não votará de jeito nenhum. Nesse aspecto, Ricardo Nicolau também pontua positivamente, com uma das três menores rejeições, bem abaixo de nomes como Amazonino Mendes e Eduardo Braga. Wilson Lima é o mais rejeitado, com 26,5%. Os três já governaram o estado nos últimos 40 anos.

A pesquisa tem margem de erro de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95%. Ao todo, o instituto ouviu 800 pessoas entre os dias 11 e 16 deste mês em Manaus e cidades da região metropolitana. A apuração foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) com o número 00843/2022.

Mudança de verdade

Para Ricardo Nicolau, os números evidenciam o que a população vê nas ruas com as carreatas e caminhadas que têm atraído centenas de pessoas na capital e no interior. Neste fim de semana, por exemplo, uma multidão foi às ruas de Manacapuru (localizado a 68 quilômetros de Manaus) para manifestar seu apoio ao candidato durante uma grande carreata.

“É por isso que estou todos os dias nas ruas, nos veículos de comunicação e nas redes sociais levando a nossa mensagem de esperança, de que é possível fazer mais. É possível um hospital público ser tão bom quanto o privado e a prova disso é o hospital de campanha Gilberto Novaes, que salvou mais de 600 vidas na pandemia. Quero mostrar para a população que é possível, sim, melhorar o ensino nas escolas e fazer do Amazonas um estado mais seguro, sem corrupção, com ações que vão atrair mais empresas e gerar empregos. Eu sei como fazer”, destacou.