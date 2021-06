Rio Negro desce mais seis centímetros no Porto de Manaus

Com a descida de mais seis centímetros, o rio Negro começa a dar sinais de vazante. A marca de 29,96 metros foi registrada nesta quarta-feira (30), sob “friagem” e após chuva em Manaus.

As águas chegaram a descer anteriormente. No entanto, voltaram a subir, caracterizando o fenômeno repiquete, tradicional nesta época do ano.

Conforme estimativa dos especialistas, a vazante começa a dar sinais logo na segunda quinzena de junho. Nesse mesmo período do ano passado, o rio estava baixando de forma mais acelerada e marcava 28 metros.

Este ano, o rio Negro atingiu sua cota histórica com 30,02 metros.