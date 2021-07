Rocam prende homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas em Careiro

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), neste domingo (11/07), detiveram um homem, na rua Sarará, bairro Distrito Purupuru, no município de Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus).

Segundo a Rocam, por volta das 8h30, os policiais receberam uma denúncia anônima, sobre um cidadão portando arma de fogo e entorpecentes no referido endereço.

A equipe foi até o local informado e identificou o indivíduo. Ao realizar a busca pessoal, os policiais encontraram, em sua cintura, uma arma de fogo, tipo pistola Bereta, calibre 22, com três munições deflagradas. E após busca no local, foram encontradas 217 porções de variadas substâncias com aspecto de cocaína, maconha, oxi e pasta base de cocaína, R$ 880 em espécie, duas balanças de precisão e um celular.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, ao 34⁰ Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na unidade policial, foi constatado que o infrator tem antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes.

Denúncia – A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.