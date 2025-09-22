Sassá aguarda só a confirmação da Justiça para voltar ao cargo de vereador da Câmara Municipal de Manaus

Cícero Custódio (Sassá), exige o seu cargo de vereador de Manaus - foto: recorte/CMM

O sindicalista Cícero Custódio (PT) – o Sassá da Construção Civil -, está aguardando o desenrolar de uma representação feita ao Ministério Público (MP) para assumir o mandato de vereador da Câmara Municipal de Manaus (CMM), que segundo a Lei, lhe pertence.


Sassá é vereador desde o dia 01 de janeiro de 2025, quando o atual ocupante do Cargo, Jaildo dos Rodoviários (PV), sentou na cadeira mesmo estando inelegível por 07 anos – a legislatura teve início no dia 1º de fevereiro de 2025.

Em conversa com os advogados do sindicalista, eles informaram que Sassá está exigindo o cargo e que vai pedir ressarcimento de todas as verbas gastas – salários, verba de gabinete, auxílio paletó, combustível e outros aditivos que foram usados pelo Jaildo dos Rodoviários no decorrer destes 07 meses que ele vem ocupando a vereança, mesmo sabendo que estava inelegível.

Inelegível por 08 anos, Jaildo dos Rodoviários de Oliveira insiste em ficar no cargo – foto: recorte

Nos bastidores da CMM, comenta-se que Jaildo dos Rodoviários de Oliveira vinha maquiando o cargo até o processo eleitoral de 2026, quando pretendia se lançar candidato a deputado estadual. Ocorre que a inelegibilidade é válida para todos os cargos eletivos do País.

Diretório Municipal do PT

O vereador Sassá informou ao portal Correio da Amazônia que está procurando o Diretório Municipal do seu partido – o PT -, para pedir intervenção junto à Federação (PT, PV e PCdoB) com pedido ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) exigindo o cumprimento de sentença que tirou Jaildo da disputa eleitoral 2024 e de cargos elegíveis por 08 anos.

Condenação do Jaildo.

“A condenação transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito ou declarado nulo o diploma se já expedido.

Leia a sentença

 

