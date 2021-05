Serviço de buffet vai custar R$ 310 mil aos cofres de Coari

Mesmo em pandemia de covid-19, a Prefeitura de Coari (a 368 quilômetros de Manaus) pretende tirar R$ 310 mil dos cofres. O montante vai custear buffer para eventos como seminários, cursos, entre outros a serem realizados na cidade pelos órgãos municipais.

O montante será pago para a empresa T.C.T. de Lima. A empresa vai disponibilizar serviços alimentícios por 12 meses.

O serviço de buffet, conforme a prefeitura, deverá atender às necessidades do município. Serão 8 mil unidades do serviço, com café d manhã, almoço, jantar, coquetel e coffee break.