Trabalhador é morto por supostamente não querer entregar casa para o tráfico na Cidade de Deus

MANAUS | Fran de souza Tavares, 40 anos, foi assassinado por espancamento no beco Nova Esperança, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus, na noite de segunda-feira, (8).





A vítima estava com várias marcas de agressão nas costas e uma das pernas quebrada. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), esteve no local onde somente constatou o óbito.

Familiares relataram a nossa equipe de reportagem que o mesmo não tinha nenhuma ligação com o tráfico e que uma das suspeitas do crime, seria a de que o tráfico da área estaria tentado expulsar Fran, para se apropriar da casa.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

Por Correio da Amazônia