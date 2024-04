Wilson Lima apresenta mercado de carbono e iniciativas sustentáveis à embaixadora polonesa

O governador Wilson Lima recebeu, nesta quarta-feira (24/04), a embaixadora da Polônia no Brasil Bogna Joanna Janke e apresentou potenciais de parcerias desenvolvidas ou incentivadas pelo Governo do Amazonas. Entre eles, iniciativas como a venda de créditos de carbono, que já é uma realidade no estado, a atração de empresas ao Polo Industrial de Manaus, além de investimentos em áreas protegidas.





No encontro na sede do Governo do Estado, o governador destacou que é importante manter o diálogo e estreitar relações com outros países interessados em conciliar a preocupação com a conservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida de quem depende da floresta e ajuda a preservá-la, como saneamento, infraestrutura básica e comunicação, como acesso à internet.

“A gente tem um interesse muito grande na cooperação e parcerias com países que estejam interessados em nos ajudar a proteger nossa floresta, mas principalmente em melhorar a qualidade de vida da nossa população. Isso pra gente é o mais importante. Então, toda possibilidade de investimento nesse sentido sempre será bem-vinda“, afirmou Wilson Lima.

O governador ressaltou que o Amazonas possui 97% da sua floresta amazônica preservada. Uma das responsáveis é a Zona Franca de Manaus, com mais de 500 empresas instaladas e mais de 120 mil empregos diretos mantidos com a partir de incentivos fiscais ofertados pelo governo.

Wilson Lima citou ainda o Mercado de Carbono do Estado, que inclui um Sistema Jurisdicional focado na comercialização de 806,9 milhões de toneladas de créditos históricos de carbono disponíveis para venda e potencial de captar R$ 2,4 bilhões. Também já foram anunciadas as primeiras propostas aprovadas em edital lançado pelo Estado que devem gerar mais de R$ 3,3 bilhões em novos créditos de carbono em duas Unidades de Conservação (UCs).

Segundo a embaixada polonesa no Brasil, a visita objetivou compreender o potencial econômico do Amazonas e oportunidades especialmente nas áreas de turismo, cultura e desenvolvimento socioeconômico.

“Um encontro produtivo. Vejo de forma muito positiva como o governador mantém o diálogo entre o estado e meu país. Viemos para conhecer oportunidades de cooperações nas áreas de proteção ambiental, turismo e também para nossas empresas com o Amazonas, que é um estado muito popular na Polônia“, disse Bogna Janke, em sua visita ao estado pela primeira vez.

A embaixadora chegou à capital amazonense nesta quarta e ficará sexta-feira (26/04), tendo reuniões agendadas também com a Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

Também estiveram presentes na reunião o secretário-executivo de Cultura, Cândido Jeremias; o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Igrejas; e a vice-presidente da Empresa de Turismo do Amazonas, Laena Porto.